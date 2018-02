Be Loud! 2018: Feest voor en door jongeren

NORG – Op zaterdag 9 juni komt er voor jongeren een feest in De Brinkhof in Norg onder de naam ‘Be Loud! 2018’. Drie leerlingen van het Dr. Nassau College organiseren het evenement. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De flyers worden gedrukt en de beveiliging ingehuurd. DJ Chris Deluxe, maandelijks te horen bij SLAM! en DJ Nieck zijn vastgelegd.

Yoran Hajiagha (17) uit Huis ter Heide, Sybren de Jong (15) en Max Vorenkamp (16) uit Norg willen van Be Loud! een succes maken. Samen met Femma Bezu van Welzijn in Noordenveld en Jan Henk Kruize van De Brinkhof organiseren zij deze gezellige feestavond voor jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar.

Op het Dr. Nassau College in Norg kregen leerlingen de opdracht van Welzijn in Noordenveld iets te bedenken voor jongeren uit Norg en omgeving. ‘De belangrijkste vraag was, wat wil je zelf als jongere?,’ zegt Sybren. ‘In verschillende groepjes gingen we met die opdracht aan de slag. Je kunt een activiteit bedenken, maar ook een idee hebben voor een nieuwe ontmoetingsplek.’

‘Voor onze leeftijd is er weinig in Norg te doen,’ zegt Yoran. ‘Wij dachten eerst aan een ontmoetingsplek om af en toe een feestje of bioscoopavond te organiseren. Met dat idee gingen wij in gesprek met Jan Henk van De Brinkhof.’ ‘Tijdens het eerste gesprek kwam een groot feest al snel ter sprake,’ vertelt Kruize. ‘Daar komt meer bij kijken, bijvoorbeeld de veiligheid. Er komt beveiliging en de deuren gaan dicht. Je kan niet in en uit blijven lopen. Dat is voor ouders ook een geruststellende gedachte.’

Samen met Max en Sybren wilde Yoran zijn idee, een feestavond voor jongeren, uitvoeren. De drie gingen met Femma Bezu van WiN om tafel om het plan werkelijkheid te laten worden. ‘Er moet van alles geregeld worden,’ legt Yoran uit. ‘De zaalinrichting, het aanschrijven van fondsen, maar ook het vastleggen van de DJ’s. Chris Deluxe van SLAM! en DJ Nieck komen draaien.’ Hierbij kregen de jongens hulp van hun ouders, ondernemers en hun netwerken. De intentie van zowel Yoran, Max en Sybren, als van WiN en De Brinkhof is om Be Loud! jaarlijks te organiseren.’

In april start de voorverkoop van Be Loud! 2018. Vanaf dan kan je voor acht euro via de website van Welzijn in Noordenveld een (early bird) ticket bestellen. Aan de deur kost een kaartje tien euro. Be Loud! 2018 is zaterdag 9 juni in de sporthal van De Brinkhof in Norg. Entree vanaf 19.30 uur.