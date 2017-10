Bedrijvenklaverjastoernooi in De Pompstee

RODEN – Op initiatief van Ton Krans zal op vrijdag 24 november, vanaf 20.00 uur in zalencentrum “de Pompstee” te Roden, de 21e editie van het klaverjastoernooi voor alle bedrijven en verenigingen in de gemeente Noordenveld worden gehouden.De voorgaande 20 edities waren erg gezellig en de organisatie rekent nu ook op een volle zaal met sportieve en gezellige mensen.

Het inleggeld bedraagt € 40,00 per team en aanmelden kan tot 20 november.