‘Beleef Rossini’s Petite Messe Solennelle met ons mee..’  

NORG – Op 21 april zingt opera-ensemble Frizzare Rossini in de Margarethakerk van Norg met begeleiding van een piano en harmonium. Tien projectzangers versterken Frizzare op een geweldige manier. Een groot aantal van hen heeft Petite Messe Solennelle al eens gezongen. Dirigente Esther van Dijk uit Roderwolde is een van de vier solisten. Zij neemt de altsolo’s voor haar rekening.

Rossini componeerde de Petite Messe na zijn pensionering in opdracht. Het was bedoeld als cadeautje van een graaf voor zijn echtgenote. En het vieren van de liefde hoor je dan ook in de muziek terug. Het is een pittig stuk en het zorgde in 1863 voor een totale verrassing, omdat Rossini de mis heel anders benaderde dan de mensen in die tijd gewend waren.

Enny Aalfs, alt van Frizzare uit Roden: ‘Ik dacht eerst: Oei, wat is dit een boeiend maar ook lastig te zingen muziekstuk. Onze dirigente liet ons telkens weer zien hoe mooi Rossini dit werk heeft gecomponeerd en door haar enthousiasme ben ik me meer gaan verdiepen in deze Petite Messe Solennelle. Luisteren, oefenen, nog eens meespelen. De fuga’s zijn ingewikkeld. Maar stapje voor stapje lukte het ons om ook deze snelle stukken samen te zingen, maar wel na elkaar en over elkaar heen buitelend met de diverse stemsoorten. Wat een belevenis. Beleef de Petite Messe Solennelle met ons mee, zou ik zeggen’.

De uitvoering start om 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 uur. Advies: reserveer kaarten bij j.w.knoop@ hotmail.com (15 Euro en 7,50 voor kinderen). Wij geven drie kaarten gratis aan drie mensen die op een mooie manier in de mail beschrijven waarom ze een partner, vriend of vriendin dit avondje Rossini cadeau willen doen.

Foto: S.Mollema (eigen foto van dit koorlid)