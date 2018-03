RODEN – Het is Theater de Winsinghhof gelukt om een gelouterde klarinettist te strikken voor de Huisconcerten op zondag 25 maart in Roden en Peize. De Huisconcerten zijn de afgelopen jaren alleen maar populairder geworden in de regio en uiteraard past hier een goede artiest bij. Dit jaar is het oog gevallen op klarinettist Bert Brandsma.

Bert is de solo klarinettist van de beroemde Chris Barber’s Jazz Band. De rietblazer vervangt de jonge Russische jazzklarinettist Anton Jakimenko, die op dezelfde datum als de Huisconcerten een finale van een internationaal jazzconcours heeft.

Bert Brandsma is een uitstekende vervanger. Hij studeerde af voor klassiek saxofoon en in zowel jazz als lichte muziek. Dankzij deze veelzijdigheid volgde een spraakmakende, internationale carrière die hem meer dan twaalf winterseizoenen in de Opera van Keulen opleverde. Hij speelde als gast bij symfonieorkesten uit Nederland, Duitsland en Rusland. In 2012 werd hij benaderd om deel te maken van het orkest Chris Barber’s Jazz Band geleid door de Britse Jazzlegende Chris Barber.

Naast zijn brede muziekstijl, zal Brandsma een aantal smeuïge anekdotes vertellen uit de Jazzgeschiedenis.

Kaarten voor Huisconcerten kosten achttien euro en geven toegang tot drie huisconcerten. Meer informatie, is te vinden op www.theaterroden.nl/kaarten/huisconcerten.