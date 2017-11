Bespaarmarkt in Peize

PEIZE – De gemeente organiseert in samenwerking met het Drents Energieloket een Bespaarmarkt voor inwoners van Peize en omgeving. De bespaarmarkt is een bijeenkomst met korte presentaties en bedrijvenmarkt over isolatie en duurzame verwarming van uw woning. Noordenveld nodigt iedereen uit op dinsdag 28 november 2017 vanaf 19.30 uur in Café Boonstra, Hoofdstraat 12 in Peize.

Tijdens de Bespaarmarkt krijgt u allerlei praktische tips en adviezen over de isolatie van uw woning en mogelijkheden hoe u uw woning duurzamer kunt verwarmen. Op de Bespaarmarkt zijn lokale en regionale bedrijven aanwezig op het gebied van isolatie (dak-, venster-, gevelisolatie en beglazing) en duurzame verwarming. Het Drents Energie Loket is aanwezig om u te helpen met een onafhankelijk advies.