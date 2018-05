Bestuur MFC 7huizen presenteert plannen

ZEVENHUIZEN – Het toekomstige MFC in Zevenhuizen krijgt steeds meer vorm. Donderdag presenteerde het bestuur het Voorlopig Ontwerp MFC7huizen in het Verenigingsgebouw. En die plannen beloven wat: Voetbalvereniging Zevenhuizen gaat mee naar het MFC, net als KV Sparta, de gymvereniging en de showband Concordia, laat voorzitter Richard Kobes weten. “Dat zijn voor ons de belangrijkste partijen om de sporthal te kunnen laten draaien. Ook wordt de sporthal gebruikt voor schoolgym De oude gymzaal aan de Evertswijk is gedateerd. Die wordt afgebroken. En het MFC krijgt een dorpshuisfunctie. Het dorpshuis is nu nog gevestigd in het Verenigingsgebouw, maar dat gaat per 1 september sluiten. Het gebouw is van de kerk en die heeft een nieuw pand gebouwd naast de kerk. We proberen het Verenigingsgebouw met een klein clubje vrijwilligers open te houden, tot het MFC klaar is.” Het nieuwe MFC dat op de plek van de ijsbaan moet komen, is zo ontwikkeld dat er in de toekomst ook scholen bijgebouwd kunnen worden. “Want dat is onze droom: een MFC waar ook scholen een plek hebben.” Kobes verwacht op z’n vroegst in 202 te kunnen starten met de bouw. De plannen worden vandaag ingediend bij de gemeente, die ook het bestemmingsplan moet aanpassen. “Alleen dat laatste al duurt een jaar en drie maanden.”