Bevrijdingsvuur krijgt warm welkom

NORG – Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld ontstak zaterdagmorgen om 10.30 uur het bevrijdingsvuur op de Kerkbrink in Norg. Hij kreeg de fakkel overhandigd door Husseen Taha. Een vluchteling uit Eritrea die al enige tijd in Norg woont. Hij is lid van Loopgroep Norg en in die hoedanigheid betrokken bij dit evenement.

Ook lid van Loopgroep Norg is Harry Schokkenbroek. Hij kwam met het initiatief om de fakkel vanuit Wageningen naar Norg te brengen. Het idee kreeg al snel enige ondersteuning van enkele lokale organisaties. De Hervormde Kerk, Beweegdorp Norg en Welzijn in Noordenveld maakten zich hard voor een mooi programma op Bevrijdingsdag in het dorp. En dat is goed gelukt. Om even voor 10.00 uur werden de lopers verrast met een intocht door het plaatselijke muziekkorps De Vooruitgang, met daarbij enkele originele legervoertuigen uit de Tweede Wereld Oorlog. Een groot applaus voor de deelnemers van Loopgroep Norg was hen dan ook van harte gegund.

‘We hebben met 16 personen de gehele route lopen. Een eerste groep van 8 deelnemers liep van Wageningen naar Zwolle. Een tweede ploeg ging van Zwolle naar Norg,’ laat Harry Schokkenbroek weten. Ook de start om 24.00 uur ’s nacht op het plein in Wageningen was bijzonder. Daar werd de capitulatie van de Duitsers nagespeeld op het plein voor Hotel de Wereld. ‘Daar kreeg ik wel even koude rillingen van. Er was veel volk op de been, er waren 2200 hardlopers die die nacht met een fakkel naar hun eigen stad of dorp liepen. Wij hadden het zo georganiseerd dat er steeds een fietser in de nabijheid van een loper was en die om de 2,5 kilometer wisselden. Ik ben geen moment moe geweest. Lastig was het stuk in het donker over de Veluwe, daar hadden achteraf gezien iets meer licht willen hebben. In totaal hebben we 115 kilometer afgelegd. Een ieder van ons heeft 10 tot 15 kilometer hard gelopen. De missie is geslaagd en de ontvangst in Norg is geweldig,’ aldus Harry Schokkenbroek.

Burgemeester Klaas Smid gaf aan onder de indruk te zijn van de prestatie van de hardlopers. ‘Complimenten voor iedereen. En het is een goed moment om op deze wijze stil te staan bij hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dankzij hun opofferingen leven wij hier nu in vrijheid. Het is niet iedereen gegeven om in vrijheid te leven. Het is niet overal in de wereld vrede. Het vuur staat symbool voor die vrijheid die wij hier koesteren,’ gaf Klaas Smid aan.

Na het Wilhelmus door muziekvereniging De Vooruitgang was de kerk geopend voor een expositie over de Tweede Wereld Oorlog. Gretha de Leeuw droeg zorg voor de inrichting met ook dank aan het oorlogsmuseum in ’t Harde. De expositie is nog de gehele maand mei te bezichtigen. ’s Middags was er een fietstocht georganiseerd door de Historische Vereniging Norg langs alle oorlogsmonumenten in de omgeving. En er was meer. Kinderen van basisschool de Hekakker hadden oranje bekertjes versiert met teksten over vrede en oorlog en leerlingen van het Dr. Nassaucollege hadden enkele gedichten gemaakt die te lezen waren op de Norgerbrink. Ook de vier legervoertuigen kregen veel bekijks. Jan Hommes uit Eelde was 1 van de rijders op een Jeep. ‘Ik ben aangesloten bij Keep Them Rolling. Ik rij in een Dodges w.C. 51. Een auto uit 1944 die vooral gebruikt werd voor vervoer van manschappen en materiaal. We willen zo de gedachte aan de oorlog levendig houden. Het is belangrijk dat dit niet vergeten wordt. Er is hard gevochten voor onze vrijheid.’