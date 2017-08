‘Kijk het beweegt’ Kunstencentrum K38

RODEN – Wie denkt aan kunst, denkt al gauw een schilderij aan de wand. Of een beeld. Een creatief object op een sokkel. Meestal denk je niet onmiddellijk aan iets dat wappert. Beweegt. Kunstenares Maxelant Harmsze is dol op beweging. Beweging in kunst is fascinerend, geeft ruimtelijkheid en is vooral spannend, vindt ze. Reden om een tentoonstelling aan te wijden zelfs. ‘Kijk het beweegt’, heet de nieuwe expositie van Kunstencentrum K38 die vanaf 19 augustus te zien is.

Met Joke Bodde, Hans Kornelis, Johanneke Dun en Maxelant Harmsze zitten we op het binnenpleintje van het Kunstencentrum te praten over de nieuwe expositie. Een soort van voorbeschouwing op het niet alledaagse onderwerp van de nieuwe tentoonstelling. Het gesprek gaat al gauw over Tinguely. “Ken je hem? Hij was een meester in het bedenken en creëren van spannende installaties”, weet Maxelant. Jean Tinguely dus. Een Zwitserse kunstenaar, bekend om zijn speelse, stoere machinekunst en explosieve performances. Installaties die in beweging zijn. Precies vijfentwintig jaar na zijn dood presenteerde het Stedelijk museum retrospectief Machinespektakel. De grootste tentoonstelling ooit in Nederland van de kunstenaar die in de jaren vijftig een grote rol in de ontwikkeling van de kinetische kunst. Bewegende kunst moest ook eens op de expositie-agenda van K38, vond Maxelant. “Het leuke is dat je er een aspect bij krijgt. Er méér ontstaat dan een 2 of 3 dimensionaal object. “Beweging kun je op verschillende manieren creëren. Door wind of aangedreven door een motortje”, vertelt Hans Kornelis die zich laat inspireren door gevonden vormen, restanten en losse delen. Al die sculpturen voegt de kunstenaar samen zodat er een nieuw (soms bewegend) beeld ontstaat.

Kornelis is één van de zeven kunstenaars die die exposeren op ‘Kijk het beweegt’. Eén ding is zeker: de bezoeker wordt verrast. In de ruimste zin van het woord. Kunst op een volstrekt andere manier dan anders, dit keer in K38. Op afstand kijken naar een vertild object in een steriele omgeving is er niet bij. Zintuigen worden geprikkeld. Door bewegende kunst. Of het bezoek van de mysterie guest. Ondertussen discussiëren Kornelis en Johanneke Dun wat over de opening van de expositie. Iets met muziek en volgorde der dingen. De grap van de kunst van Johanneke is dat ze er niet is, zegt de poppenspeler en beeldend kunstenaar. Dat ontdekken we later wel. “De tentoonstelling groeit nog steeds, dat zie je hè? Zo zie ik mezelf ook: als een whisky die rijpt. Dat duurt soms jaren”, vertelt de kunstenaar die ook onderwijzer en muzikant is. Hij verzorgt samen met Henk Bakker de muzikale opening op 18 augustus. Kornelis op gitaar, Bakker op accordeon. Het openingswoord is –zoals je mag verwachten- van de initiator van deze expositie: Maxelant Harmsze.

Op de tentoonstelling is werk te zien van: Maxelant Harmsze (ze werkt met spiegels), Hans Kornelis en Don van der Meulen (laten assemblages elektrisch bewegen), Sjef Meijman en Wia Stegeman (maken installaties en video) en John Oosting houdt je ogen voor de gek. Reden genoeg dus voor een uitdagend bezoek aan K38! De opening is op vrijdag 18 augustus om 20:00 uur. De expositie is te zien tot en met 10 september.