Bewoners Batinge adopteren groen

NORG – Inwoners van Batinge in Norg hebben een groen hart. Al sinds 2015 verzorgen zij het gemeentegroen in hun omgeving. Reden genoeg voor wethouder Kirsten Ipema en Wietze de Wind, één van de lokale initiatiefnemers, om de overeenkomst voor groenadoptie te ondertekenen.

In de overeenkomst groenadoptie staat wat het onderhoud precies inhoudt en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo blijft de gemeente de bomen in de straat onderhouden. De inwoners beloven geen chemische middelen te gebruiken. De inwoners onderhouden de hele openbare ruimte, dus niet alleen het groen, maar ook de verharding, half-verharding en goten. Voor de gemaakte onkosten geeft de gemeente een kleine financiële bijdrage.

Wethouder Kirsten Ipema: ‘Inwoners vinden het belangrijk dat het groen in hun omgeving er netjes uitziet. Door zelf het onderhoud uit te voeren, hebben zij meer invloed op hoe hun buurt eruit ziet.’

Op verschillende plaatsen in de gemeente lopen al dit soort initiatieven van inwoners. De gemeente juicht deze van harte toe. Zo worden het gemeentegroen in de Merelhof in Norg en de Acacialaan in Roden en verschillende begraafplaatsen verzorgd door omwonenden.