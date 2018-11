Bewoners De Garve in discussie

NORG – Afgelopen week zag het gebruikelijke maandelijkse koffie-uurtje van de Bewonerscommissie van wooncentrum De Garve er iets anders uit dan gebruikelijk. De Wmo Noordenveldwerker Renée Dijkmans, Buurtwerkers van Welzijn in Noordenveld Bob Hulshof en Femma Bezu en mantelzorgfunctionaris van WiN Jannie Houwing, waren op bezoek om te vertellen over hun werkzaamheden.

Niet alleen werd daarover gesproken maar ook ging men in kleine groepjes aan de slag om ervaringen te delen en te horen welke vragen er leefden. Zo kwam er heel wat boven tafel. ‘Het is goed wonen in De Garve, want er wordt veel georganiseerd. Hier is altijd wel wat te doen. De afstand tot het dorp is een drempel om mee te doen met in de Brinkhof georganiseerde activiteiten. Een wens blijft een ondergrondse vuilcontainer, dit vanwege de stank en het illegaal dumpen van afval.’ Verder kreeg de Wmo Noordenveldwerker veel vragen over aanvragen van bijvoorbeeld taxivervoer en de scootmobiel. Mantelzorgerspecialist Jannie Houwing van WiN gaf aan dat vroegtijdig vragen om hulp het beste is. ‘Veel mantelzorgers zien zich niet als zodanig, maar zorgen toch intensief voor een ander. Deel de zorgen en vraag hulp,’ was haar aanrader. Het waren zomaar wat gesprekspunten van deze ochtend. De Garve kent maandelijks een koffie-uurtje die voor alle bewoners te bezoeken is.