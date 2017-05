Bewoners De Zijlen te gast bij Museum Nienoord

LEEK – Bijzondere gasten voor museumdirecteur Geert Pruiksma van Museum Nienoord. Hij ontving vrijdag namelijk bewoners van De Zijlen uit Tobert op zijn Borgh. Met een wel heel bijzonder doel. Zij spelen de schilderijen na van kunstenaar Marius van Dokkum, die er op dit moment exposeert met zijn doeken. Als volleerd modellen poseerden ze voor de lens van de camera om later, in de schilderijen ‘geshopt te worden’. Die ze straks, als ze klaar zijn, krijgen van de museum directeur. Als aandenken.

Voor Pruiksma ongelofelijk belangrijk, dat iedereen zijn museum kan bezoeken. Ook de mensen die dat anders niet zo snel zullen doen. Al eerder nodigede hij statushouders uit, nu was het de beurt aan de bewoners van De Zijlen in Tolbert. Niet geheel toevallig voor deze expositie. Pruiksma wist dat Marius van Dokkum een zwak heeft voor mensen met een beperking. Op een vaste dag in de week schildert hij met ze. Voor Pruiksma reden om De Zijlen uit te nodigen. Een geweldig succes. Bewoners genoten met volle teugen van de kunstwerken en van het feit dat ze zelf, gehuld in nagenoeg dezelfde kleding als op de doeken, mochten poseren. Begeleidster Bea was in haar nopjes met alle aandacht voor haar cliënten. Al jaren zet zij zich in om zoveel mogelijk uitstapjes te kunnen maken met de bewoners van De Zijlen. "Het is zo belangrijk dat iedereen deelneemt aan de maatschappij. Dat er geen groepen langs de zijlijn komen te staan. We proberen zoveel mogelijk samen te doen. Hier op de borgh en in het museum werken ook mensen van ons. En dat gaat prima."