Bewoners Thomashuis Roden misbruikt

RODEN – Een aantal gehandicapte bewoners van het Thomashuis in Roden zouden seksueel zijn misbruikt. De zedenpolitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn bezig met een onderzoek naar de gang van zaken op de woonboerderij voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Er is een 22-jarige inwoner van Groningen opgepakt. Hij zou volgens bronnen het misbruik hebben bekend. Hoeveel cliënten hij zou hebben misbruikt is niet bekend. De man werkte sinds 2012 bij het Thomashuis. Hij is inmiddels ontslagen.

Het Thomashuis in Roden kwam al eerder in opspraak. Ouders van bewoners en ex-medewerkers kwamen al eerder met ernstige verwijten jegens de ondernemers die de woonvorm in 2010 startten.