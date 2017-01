Bezorgde moeders spreken in de raadszaal over sluiting ’t Jonkertje

MARUM – Het was druk in het gemeentehuis van Marum afgelopen maandagavond.En dat had niet alleen te maken met de gemeentelijke herindeling die op de agenda stond. Ook de sluiting van basisschool ’t Jonkertje in Jonkersvaart was agendapunt. En dus togen bezorgde ouders, vooral moeders, naar het raadhuis om verhaal te doen. Dat de school -die bekend staat om de aandacht voor het welbevinden van een kind- verdwijnt is al een doodsteek voor velen, maar ook de snelheid waarmee dat gebeurt is iets dat veel ouders bezighoudt. Na de zomervakantie waarschijnlijk al. Hoe moeten we zo snel een nieuwe school vinden die bij mijn kind past, vroeg een moeder zich hardop af. Ze was er vanuit gegaan steun te vinden bij de gemeente, maar dat viel even tegen. Volgens de gemeente is het een zaak van Stichting Westerwijs, de overkoepelende organisatie voor alle openbare scholen in de vier gemeenten van het Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Zij lieten weten geen partij te zijn in de kwestie. Een aantal ouders op de tribune spraken van een afschuifsysteem.