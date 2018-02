‘Bij 7 centimeter gaan we los’

PEIZE – Donderdagmiddag, kwart voor twee. Wim Ensing en Anne Douwes van de IJsvereniging Peize boren een minuscuul gaatje in het ijs. Drieënhalve centimeter, roept Douwes. Heel even leek het er al eerder op dat er geschaatst kon worden in Peize, maar het zette niet door. Nu de KNMI opnieuw nachtvorst voorspelt, neemt de schaatskoorts toe. Zou het dan toch nog? De heren zijn duidelijk. Niet als het overdag 4 graden boven nul is en de zon ook nog eens lekker schijnt. Dan raak je overdag net zo hard weer kwijt wat er ’s nachts is aangevroren. Maar daar gaat verandering in komen, als je de voorspellingen mag geloven. Temperaturen die ook overdag niet meer boven het vriespunt uitkomen. Zeven centimeter is genoeg om de baan open te gooien.

En dat gaat –ie, bij zeven centimeter ijs. Al is het maar voor één dag. Als het aan de heren ligt mag het gebeuren. Kan eindelijk de vernieuwde kantine van de club ingewijd worden. “We hebben onlangs een compleet nieuwe vloer gekregen. Helemaal van rubber. Kunnen ze zo met de schaatsen naar binnen”, vertelt Ensing van de 131-jaar oude ijsvereniging trots. “We gaan open zodra het ijs overal minimaal 7 centimeter is. Daarom meten we op verschillende punten. Achterin is een lastige plek. Eenden hebben daar het water lang opengehouden. Nu zit het dicht, maar het blijft een zwakke plek. Als we open gaan willen er zeker van zijn dat het ook echt kan. Het hele dorp loopt uit. Dat is nog nooit anders geweest. Het zou fantastisch zijn dat we de schaatsen nog even onder kunnen binden. We kunnen heel snel anticiperen. We halen wat snoep en eterij van de sporthal in Peize en de drankjes bij Café Ensing.” Bekijk voor het uitgebreide interview het FILMPJE op de website en Facebookpagina van de Krant.

IJsmeester Jan Slenema van de ijsbaan in Roden betwijfelt of er nog geschaatst kan worden dit seizoen. Hij wil er niet te positief over zijn. Nu nog meet het ijs op de baan in Roden zo’n 2 centimeter. Ook hij spreekt over een benodigde 7 centimeter dikke ijsvloer. “Het gras groeit op verschillende plekken door het ijs. We hebben de pomp aangezet om wat extra water op het ijs te spuiten. Alleen als het ook overdag onder nul blijft is er een kans.” Bekijk ook het FILMPJE op de website en Facebookpagina van de Krant.