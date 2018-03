Bij de Buren: twee buurvrouwen beginnen dagopvang

VEENHUIZEN – Dagbesteding voor ouderen, dat is Bij de Buren in Veenhuizen. Grietje Vording en Saskia Schotman startten onlangs dit initiatief voor zelfstandig wonende ouderen in het voormalige schoolgebouw aan de Kerklaan. Bij de Buren moet een centrale plek worden in Veenhuizen en omgeving.

De buurvrouwen merkten dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek in Veenhuizen. Grietje: ‘Tien jaar geleden sloot de supermarkt hier zijn deuren. Sindsdien is er niet meer een plek waar je even een praatje maakt of onder de mensen komt.’ Grietje en Saskia zijn beiden werkzaam in de zorg. Grietje als activiteitenbegeleider van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en Saskia als wijkverpleegkundige. Saskia: ‘In mijn werk zie ik dat eenzaamheid een groot probleem is. Met de dagbesteding willen wij daarnaast ook de druk op mantelzorgers ontlasten.’

Bij de Buren zit in het kleuterlokaal aan de achterkant van de voormalige Christelijke school. Vanaf december is dat gebouw anti-kraak. ‘Ondanks dat we hier ook als anti-kraak inzitten, hopen we hier te kunnen blijven. De ruimte kan naast de tijdstippen van de dagbesteding ook gehuurd worden voor het geven van cursussen en workshop,’ laat Grietje Vording weten. ‘De dagbesteding is voor iedereen,’ zegt Saskia Schotman. ‘Voor mensen die moeite hebben met de dagstructuur en voor diegenen die afhankelijk zijn van mantelzorg. De activiteiten stemmen wij af op de wensen van de deelnemers. Met mijn achtergrond als wijkverpleegkundige kunnen mensen met een lichte beperking ook aan onze activiteiten deelnemen.’

Vrijwilligers hielpen de afgelopen weken met de inrichting. Er staat al van alles. Van een setje met rotanstoelen bij het raam tot een piano. ‘Aan de centrale tafel wordt bijvoorbeeld gemeenschappelijk gegeten,’ zegt Grietje. ‘Maar wij hebben ook zithoekjes, waar mensen rustig met z’n tweeën of drieën kunnen kletsen.’ Een vast onderdeel van de dag is de warme maaltijd tussen de middag. ‘Een goede maaltijd is belangrijk,’ zegt Saskia. ‘Voor mensen die alleen wonen is dat soms lastig. Wij zorgen voor een voedzame maaltijd. Als de deelnemers willen, kunnen zij ook meehelpen met koken. Na de maaltijd stellen wij gezamenlijk het menu voor de volgende keer vast.’ Voor de dagbesteding vragen de initiatiefnemers voorlopig 15 euro per dag. Dat is inclusief koffie en thee. De warme maaltijd kost vijf euro.

Bij de Buren is voorlopig elke woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur open. U kunt binnenlopen in het oude kleuterlokaal van het voormalige schoolgebouw op Kerklaan 12. De ingang is te bereiken via het schoolplein. Voor meer informatie over dagbesteding Bij de Buren bel 06-53490271.