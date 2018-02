Kleintje Cultuur: kleindochter kunstenaar Hilly Lublink organiseert expositie over werk van haar kunstzinnige familie

RODEN/GRONINGEN – Kunst is op zich al uniek. In welke vorm dan ook. Want kunstenaars maken doorgaans nergens een tweede van. Toch is de expositie voor deze Kleintje Cultuur wel een heel bijzondere, durven we wel te stellen. Want hoe vaak hoor je het dat op één expositie, oma, dochter, zoon én kleindochters exposeren? Niet vaak toch? Het moge duidelijk zijn: de families Jongedijk en Van Holthoon zijn kunstzinnig. Aangemoedigd door moeder Hilly Lublink uit Roden, die haar kroost al op jonge leeftijd kennis liet maken met het nodige plak-, knip en schilderwerk. Op 8 februari opent de familie-expositie in het WEP, het platform voor professionele kunstenaars in Groningen. De expositie is onderdeel van een afstudeerproject van Silke van Holthoon die op het Noorderpoort college de opleiding Kunst Theater en Media volgt.

Niet zo gek dat Silke talent heeft om mooie dingen te maken. Dat ontdekten ze bij het Groninger Museum ook. Het museum nodigde studenten uit een affiche te ontwerpen voor een tentoonstelling. Dat van Silke won. Sandra Jongedijk (moeder van Silke) en haar broer Wim (filmmaker) groeiden op in Roden. Er werd wat afgeknutseld in het huis van moeder Hilly Lublink. “Zelf ben ik al vanaf mijn geboorte bezig met kunst”, lacht Hilly Lublink. “Ik heb mijn kinderen altijd gestimuleerd om creatief bezig te zijn. Bij ons was altijd iets te knippen en te plakken in huis. Zaten we met elkaar aan tafel collages te maken van gescheurd karton.”

Dochter Sandra herinnert het zich nog als de dag van gisteren. “Vanaf het moment dat ik een potlood vast kon houden was ik aan het tekenen. Twee was ik geloof ik. ‘Zelluf doen’, riep ik altijd, haha. “Ik ben autodidact. Kon naar de kunstacademie, maar heb het uiteindelijk niet gedaan. Wel heb ik heel veel cursussen gevolgd. Silke wordt opgeleid als autonoom kunstenaar. Haar interesses zijn breed. Heeft een voorliefde voor decorbouw. Ze heeft voor haar stage een jaar lang opgetrokken met acteur Marcel Hensema, ze werkte mee aan de decorbouw voor de theatervoorstelling ‘Mijn Vrede’. Vond ze geweldig. Maar als je haar vraagt naar haar droom? Presentatrice bij BBN. 3 op reis presenteren. Deze familie-expositie heeft ze georganiseerd als onderdeel van haar afstuderen. Het zou mooi zijn dat het een vervolg krijgt. Een expositie in K38 bijvoorbeeld, dat lijkt me echt geweldig.”

Aan de expositie doen mee Hilly Lublink, Sandra Jongedijk, Wim Jongedijk, Lizzie Jongedijk en de organisator zelf Silke van Holthoon. Er is zeer gevarieerd werk te zien: films, schilderijen, werk met gemengde techniek, collages en tekeningen. De expositie duurt van 8 februari tot en met zondag 11 februari. Een absolute aanrader, deze bijzondere familietentoonstelling! Plaats: WEP, Van Leeuwenhoekstraat 44 in Groningen. Openingstijden: donderdag 8 en vrijdag 9 februari van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10 en zondag 11 februari van 11.00u tot 17.00 uur.