‘Bij zo’n wedstrijd word ik bloedfanatiek’

Leukste Bedrijf van de Krant

REGIO – Dat het Leukste Bedrijf van de Krant leeft in de regio, moge duidelijk zijn. Terwijl de posters nog maar net op de ramen hangen stromen bij de deelnemers de eerste stembiljetten al binnen. De Krant trekt er zelf ook even op uit om de sfeer te proeven. We belanden in Leek, dat voor het eerst meedoet aan de positieve competitie. Daar staat Mariska Aling van VANDAAG eten & drinken ons met een enorme glimlach op te wachten.

Toen ze hoorde dat ze ook mee kon doen in de strijd om de titel ‘Leukste Bedrijf van de Krant’ bedacht ze zich geen moment. VANDAAG eten & drinken moest op de deelnemerslijst. Hoewel de fraaie zaak waar je heerlijk kunt lunchen nog maar twee jaar bestaat, draait het als een tierelier, vertelt de trotse Mariska die altijd al droomde van een eigen brasserie. “Gewoon en genieten is onze lijfspreuk. En dat is meteen ook de kracht van VANDAAG. Wij zijn gewoon, maken tijd voor een praatje en je kunt hier heerlijk genieten van proeverijen en lunches. Binnenkort lanceren we ook een avondkaart. Het plan is om een aantal avonden in de week open te gaan. Maar daarover later meer!” VANDAAG is een prachtig voorbeeld van een familiebedrijf. Iedereen helpt Mariska een handje mee. Moeder Aly staat in de keuken om een overheerlijke proeverij voor te breiden. Met handschoentjes aan maakt ze ware kunstwerkjes van de dun gesneden plakjes stokbrood. Brie, honing, rucola, walnoten, een likje rode saus, zalm, zo maar wat ingrediënten die we traceren op de broodjes die allemaal een plekje krijgen op een luxe etagère. Terwijl echtgenoot Harrie (‘mijn steun en toeverlaat’, noemt ze haar eega liefkozend) de bestellijsten van de groothandel doorneemt, serveert Britt (geen familie maar zo voelt het wel) een gast een lekker broodje. Ook iets dat opvalt: de bijzondere inrichting. Knus, een beetje vintage. Met dank aan de Handelsfabriek in Tolbert, die het complete interieur leverde. Harrie attendeert de Krant even op de stapel ingevulde briefjes met louter positieve commentaren dat VANDAAG al in slechts anderhalve dag verzameld heeft. ‘Een aanwinst voor Leek’ is zo’n veel gelezen commentaar. Mariska is van plan alles uit de kast te trekken om de titel binnen te slepen zegt ze. “Bij zo’n wedstrijd word ik bloedfanatiek. We gaan zeker iets extra’s doen. Wat vertel ik niet, dat merken onze gasten wel.” Nou dat belooft wat bij VANDAAG eten & drinken. Hoewel erg gezellig, smeert de Krant hem. We willen ook nog even binnenstappen bij Profile Wagenaar in Leek, die ook voor de eerste keer meedoet.

Oebele Ympenga en Tjeerd Wagenaar zijn enthousiast. De mannen houden wel van een sportief wedstrijdje. Ook niet zo gek, wanneer je bedenkt dat de heren een fietsenzaak runnen met zeker een paar honderd verschillende fietsen. “We gaan gewoon voor de winst, haha”, lacht Tjeerd van de zaak die al 50 jaar hét adresje is van vele fietsliefhebbers. “Onze kracht is het behoorlijke assortiment. We hebben alles. Van loopfiets tot elektrische fiets, van toerfiets tot mountainbike. Nou ja, en ons enthousiaste jonge team natuurlijk! Althans, dat horen we veel van klanten. Net nog, van een mevrouw uit Roden. ‘Doen jullie ook mee?’, zei ze toen ze de poster zag. Ze heeft direct een stembiljet ingevuld. Leuk toch?” Een ding is duidelijk: de heren hebben er alle vertrouwen in! Van Leek naar Roden. Naar Manege de Hulhorst om precies te zijn.

Beheerder Dick Wieken was verrast op de vraag of hij misschien mee wilde doen aan de strijd om het Leukste Bedrijf van de Krant. Waarom niet?, bedacht hij vrijwel onmiddellijk. Hij houdt wel van een beetje reuring in de tent. Nou ja, reuring is er eigenlijk altijd wel, want er gebeurt van alles op de manage aan de Hullenweg. Met gemiddeld drie wedstrijden in de maand, rijlessen in de bakken en bezoekjes van leden die er hun viervoeter gestald hebben is er altijd volk bij de Hulhorst. Hebben we de ponykampen nog niet eens genoemd. En die zijn me toch populair onder heel veel kinderen. Want behalve dat ze elke dag lekker mogen paardrijden, slapen ze ook op de manege. “Ik vind het leuk dat we meedoen. Met het ‘Leukste Bedrijf’ zijn we toch een beetje extra in de spotlight. Hier is altijd bedrijvigheid. Neem alleen al de wedstrijden. We houden hier dressuur-, spring- en men wedstrijden. Gemiddeld drie keer per maand. Ik hoop dat we een goede kans maken!”

De klant is aan zet! De ruim 50 deelnemers zijn allemaal te vinden in de krant van afgelopen week en zijn ze te herkennen aan de Leukste Bedrijf-posters op de ramen. Enne…leef je uit he? Vertel waarom jij vindt dat jouw favoriet de titel absoluut verdient! En wie weet, sleep je zelf ook een van de prachtige prijzen in de wacht die onder de stemmers verloot worden! Wat er te winnen valt? Een gloednieuwe fiets van Profile Wagenaar, een dinertje voor twee bij het Wapen van Drenthe en 5 kledingcheques van JOY Roden! Online je stem uitbrengen kan ook: hetleukstebedrijfvandekrant@media-totaal.nl.