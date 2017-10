Bijeenkomst veilig wonen

NOORDENVELD -Vraagt u zich ook wel eens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst over woningovervallen, babbeltrucs en inbraak op 11 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst leert u om criminelen buiten de deur te houden en krijgt u informatie over hoe u het risico op een inbraak en woningoverval verkleint en hoe u babbeltrucs herkent.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente en politie van Noordenveld in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De voorlichting wordt gegeven door een deskundige.

Gezien de grootte van de zaal is het wenselijk dat u zich van tevoren opgeeft via het e-mailadres r.attema@gemeentenoordenveld.nl.