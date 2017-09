Bijzonder recital met Ana Gaceva in Museum De Buitenplaats

EELDE – Zondag 1 oktober van 14.00-15.00 uur: recital door meesterpianiste Ana Gecava, een van de bekendste pianisten van Macedonië. Ana laat ons kennismaken met de muziek van haar landgenote, componiste Jana Andreevska (1967-).

In het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma met Macedonië nam de bekende pianist Marcel Worms het initiatief om Ana Gaceva te vragen werk van Jana Andreevska ten gehore te brengen op het podium van Museum De Buitenplaats. Ana Gaceva doet tijdens haar korte tournee door Nederland dus ook Eelde aan!

Op het programma staan verder werken van Maurice Ravel, Franz Lisz, Joseph Haydn en Robert Schumann.

Ana Gaceva behaalde haar master cum laude in Skopje. Als soliste speelde Ana met verschillende bekende orkesten en kamermuziekensembles in prominente concertzalen in onder andere New York, Parijs, Wenen, Salzburg, Skopje en Minsk. Haar Nederlandse collega-pianist Marcel Worms omschrijft haar als “een boeiend en virtuoos musicus.”