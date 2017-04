Bijzondere expositie zusjes Smilda

PEIZE – Tot eind mei is er in de wandelgangen van verzorgingscentrum De Hoprank een bijzondere tentoonstelling te zien. De zussen Smilda exposeren er dan hun schilderijen. Alberdien, Ina en Hetty zijn alle drie kunstzinnig en dat blijkt ook wel aan de schilderijen in de Hoprank. Alberdien haalt haar inspiratie uit landschappen en tuinen vol bloeiende bloemen. ‘Ik schilder voornamelijk in de winterperiode. Ik schilder veel met Acryl.’ Ina: ‘Ik schilder voornamelijk landschappen met inspiratie uit de mooie omgeving, de Onlanden en het dorpje Roderwolde. Mijn lessen volg ik bij Fokko Rijkens en tegenwoordig probeer ik ook uiting te geven aan andere stijlvormen.’ Hetty geeft aan vooral dieren, landschappen en portretten te schilderen. Paarden hebben een voorkeur in haar schilderijen. Van realistisch naar abstract figuratief. ‘Acryl, pastelkrijt, potlood en inkt gebruik ik in mijn schilderwerken.’ Wie ook eens wil exposeren kan contact opnemen met Vrieso Rademaker. Hij geeft de exposities in de Hoprank een gezicht. Vriesorademaker@gmail.com.