Bike Life Veldtoertocht: ieder jaar een verrassende route

EEN – Het is een begrip in de regio: de Bike Life Veldtoertocht. Dit jaar wordt het evenement alweer voor de veertiende keer georganiseerd, met als traditionele startplaats Het Ronostrand in Een. De organisatie is in handen van TFC Noad en WTC Roden. De twee verenigingen uit respectievelijk Peize en Roden, slaan wel vaker de handen ineen. Dat geldt dus ook voor de Bike Life Veldtoertocht, die dit jaar weer door de prachtige regio zal slingeren. De tocht voert door de bossen van Roden de Zuurse Duinen en rond het Ronostrand. En om ook de jeugd erbij te betrekken, is deelname tot 15 jaar gratis.

Om dit jaarlijkse evenement verrassend te houden, probeert de organisatie ieder jaar een nieuw parcours op poten te zetten. Rikus Sunderman, verbonden aan TFC NOAD, vertelt hierover. ‘Harry Elema is ieder jaar belast met het uitzetten van de route. Hij zorgt dat er ieder jaar weer iets nieuws wordt toegevoegd aan de Veldtoertocht. Ik kan wel zeggen dat we iedere editie weer een verrassend parcours hebben’, zegt Rikus. De route is daarnaast volledig bepijld en deelnemers kunnen, zoals ieder jaar, kiezen uit afstanden van 25, 40 en 50 kilometer. De routes zijn mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van Gemeente Noordenveld, Ruitercentrum het Fjordenpaard, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Camping Ronostrand.

Qua deelnemersaantallen mag de organisatie absoluut niet klagen. ‘Meestal wel een man of zeven à achthonderd’, schat Rikus in. ‘Vorig jaar waren het er iets minder, maar dat kwam omdat we minder weer hadden. Deelnemers schrijven zich toch vaak op de dag zelf in, dus waren er minder dan voorgaande jaren.’

Met honderden deelnemers is de Veldtoertocht een begrip in de regio. ‘Er zijn niet veel recreatieve tochten die dezelfde cijfers kunnen overleggen’, weet Rikus. ‘Alleen evenementen zoals de Drenthe200 zijn groter, maar dat is natuurlijk een hele grote speler.’ Maar wat is dan de kracht van de Bike Life Veldtoertocht, die inmiddels door de NTFU is genomineerd met 1 ster? Rikus meent het te weten: ‘De vele vrijwilligers. Omdat wij zoveel vrijwilligers inzetten, hebben we een hele veilige toertocht.’ De deelnemers merken dit tijdens de toertocht en complimenteren de organisatie hier dan ook vaak mee. ‘Ze staan eigenlijk nooit stil. Op drukkere punten zorgen wij voor genoeg vrijwilligers, zodat alles soepel verloopt en we geen ophoping van fietsers krijgen. Het oversteken van de Norgerweg mag bijvoorbeeld geen problemen geven’, zegt Rikus. Veel vrijwilligers is dus de kracht van de Bike Life Veldtoertocht. Op 6 oktober zullen dat er weer een stuk of zeventig zijn. ‘Daar zijn we heel blij mee’, geeft Rikus aan. ‘We zijn trots op onze vrijwilligers, die de Veldtoertocht maken tot wat hij is.’

Maar niet alleen de vele vrijwilligers voorkomen opstoppingen en bevorderen de snelheid van de tocht, ook de starttijd (tussen 9:00 en 10:00 uur) zorgt ervoor dat er geen ophopingen ontstaan. ‘Omdat iedereen in een tijdsbestek van een uur vertrekt, fietsen ze elkaar niet in de weg’, zegt Rikus.

Daarnaast zijn de accommodaties bij het Ronostrand uitstekend. ‘Een groot parkeerterrein bij de start en finish, een fraaie kantine en een goede douchegelegenheid’, somt Rikus op. Daarnaast is het parkeren volledig gratis, en is er tijdens de tocht rijdende EHBO post en een reparatiewagen aanwezig. Alles om het comfort van de deelnemers te waarborgen.

Wat: Bike Life Veldtoertocht

Wanneer: zaterdag 6 oktober

Waar: Camping Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC Een

Info: www.tfcnoad.nl/bike-life-atb-tocht