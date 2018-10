Binding is het toverwoord bij Volleybalvereniging Peize

PEIZE – ‘Volleybalvereniging Peize gaat steady door’, laat Ernst Maring van de vereniging weten. Waar het verenigingsleven over het algemeen terugloopt, hebben ze daar in Peize geen last van. Hoe dat komt? Ernst lijkt het antwoord te hebben: ‘We zijn een hechte vereniging, waarbij gezelligheid vooropstaat. Ik denk dat dat het belangrijkst is.’



Volleybalvereniging Peize dus. De vereniging is al jarenlang een begrip in het dorp. Vandaag de dag staat er een gezonde vereniging, met drie heren-, twee dames-, vier recreanten- en drie jeugdteams. De teams zijn gevuld met voornamelijk spelers uit de buurt. ‘Het overgrote deel komt uit Peize’, vertelt Ernst, zelf woonachtig in Eelderwolde. ‘De rest komt uit de regio. Van Roden tot aan de gemeente Tynaarlo, het woont allemaal dichtbij.’

olleybalvereniging Peize heeft dus weinig last van een terugloop in het verenigingsleven. ‘We zijn door de jaren heen vrij stabiel gebleven qua ledenaantal’, zegt Ernst. Sterker nog: in Peize trekt het volleybal nog steeds nieuwe mensen aan. ‘Als je kijkt naar Heren 1 en 2, dan hebben wij respectievelijk elf en twaalf man. We merken niet dat het terugloopt.’ Maar hoe kan dat toch? Is Volleybalvereniging Peize een vereniging die vol inzet op het werven van nieuwe leden? Nee, zegt Ernst. ‘Alle nieuwe spelers komen uit het netwerk van de leden. Mond-tot-mond reclame is het meest effectief.’

Binnen de vereniging staat gezelligheid voorop, al wordt er wel degelijk op niveau gevolleybald. Heren 1 speelt derde divisie en dames 1 komt uit in de tweede klasse. Een prima niveau dus.

De leeftijd binnen de club verschilt nogal. De jongste jeugd komt uit in de categorie van de ‘mini’s’. Dat zijn de volleyballers vanaf zeven jaar. De veteranen van de vereniging zijn te vinden in het derde herenteam. ‘Gemiddeld zestig jaar’, schat Ernst in. Volleybal is dus een sport die men nog tot op relatief hoge leeftijd kan beoefenen. ‘Deze vereniging heeft een mooie functie om mensen aan het sporten te houden’, aldus Ernst.

We kunnen concluderen dat het goed gaat met de Volleybalvereniging Peize. ‘Als de binding binnen de vereniging gevoeld wordt, zal dat zo blijven’, meent Ernst. ‘We moeten veel binnen de vereniging voor elkaar doen. Trainers en scheidsrechters komen eigenlijk altijd uit de eigen vereniging. De afgelopen jaren organiseerde dames 1 een pubquiz, die het saamhorigheidsgevoel erg ten goede kwam. Door die binding te versterken, houd je een vereniging als deze sterk.’