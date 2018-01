‘Binnen vijf jaar wordt Norg het Folly Art Dorp van Noord-Nederland’

Folly Art Festival komt naar Noordenveld

NORG – Een nieuw idee, een nieuw project. Rob en Ina Reijnders hebben er echt zin in. Beide cultuur- en kunstliefhebbers hebben al met de jaarlijkse Worteldagen flink wat opgebouwd in het dorp. Nu komt dan ook dit initiatief erbij. Een heus Folly Art Festival, dat loopt van 5 augustus tot het einde van de maand. Het streven is om in dit eerste jaar van start te gaan met tien folly’s.

Een folly dus, maar wat is dat eigenlijk? Rob legt dat enthousiast uit. ‘Een folly is een bouwwerk dat met opzet nutteloos of bizar is. In het Engels betekent folly dwaasheid. Sterke kracht van een folly is dat het geen praktische functie heeft en je er eigenlijk niks aan hebt. Folly’s zijn wel mooi, ik zie het als kunstzinnige aparte bouwwerken. Folly’s vertellen wel vaak een verhaal. Veen folly’s kunnen als kunst in de openbare ruimte worden beschouwd. En dat kan hier in dit prachtige dorp prima. Er zijn mooie eslandschappen, bos met doorkijkjes, veel groen, waterpartijen en dus leuke plekjes genoeg om een mooi festival neer te zetten.’

De bedenkers willen de plannen meteen goed neerzetten. Er is een hoofdprijs voor de mooiste folly van € 5000. Het wordt op die manier dus ook een wedstrijd. Een competitie die de bouwers moeten verleiden tot het maken van een mooi ontwerp. Ina Reijnders weet van hiervan de regels. ‘Aan de ontwerpen van een folly worden weinig beperkingen gesteld. We willen wel bijzondere bouwwerken zien. De materiaal keuze is vrij. Iedereen krijgt een bouwbudget van € 500. Het moet ook veilig zijn. De bouwtijd is een week. En als je alles wil weten kijk dan even op www.amonet.nl.’

Dat het niet allemaal vanzelf gaat bewijst ook de inschrijfperiode. Die is tot 1 maart. Wie mee wil doen moet dan zijn ontwerp hebben opgestuurd naar follyartnorg@gmail.com. Daarna kijkt een jury naar de ingediende folly’s en maak een keuze uit tien stuks. Eind van de maand weet iedereen waar die aan toe is. ‘Het mooie is dat wanneer dit idee dit jaar goed aanslaat we kunnen gaan bouwen aan de komende jaren. Het streven is om in vijf jaar tijd te komen tot een volwaardig Folly Art Festival met 5000 bezoekers. Dan is Norg het Folly Art dorp van heel Noord-Nederland. Want zeg nou zelf, het is toch een geweldige promotie voor het dorp en Noordenveld,’ zegt Rob Reijnders.

Het maken van een dergelijk bouwwerk is niet alleen voorbehouden aan kunstenaars of architecten. ‘Nee, duidelijk niet,’ laat Ina Reijnders weten. ‘Iedereen mag meedoen. Creatievelingen zijn er in allerlei soorten en maten. Dus buurtverenigingen, dorpsbelangen, vriendenclubs en andere organisaties, steek de koppen eens bij elkaar, heb het er eens over en doe gewoon mee. Het wordt een hartstikke leuk festival.’

De folly’s komen in een route te staan op bijzondere locaties. Vertrekpunt is Kunsterf Norg aan de Brinkstraat. Daar zal op 5 augustus ook de aftrap plaatsvinden en wel in feestelijke sferen. ‘We denken aan een route als een soort van krakeling,’ zegt Rob Reijnders. ‘Je moet het als bezoeker wandelend of op de fiets goed kunnen volbrengen. Natuurlijk laten we alle folly’s niet op een hoopje staan. We willen gebruik maken van het landschap en de natuur. We denken zelf aan twee routes van ongeveer 5 kilometer. Er zijn voldoende websites te vinden die goede voorbeelden hebben van bouwwerken die een folly zijn. Drie jaar geleden heb ik zelf eens meegedaan aan een dergelijk programma. Heel leuk om te doen en vooral ook om te zien hoe mensen ervan kunnen genieten.’