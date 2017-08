Birds of Hope gevangen in Havezate Mensinge

RODEN – Een expositie die je niet mag missen: ‘Birds of Hope’. Tot en met 17 september sieren de schitterende vogels van keramiek en brons van beeldend kunstenaar Grietje Nieuwhof Havezate Mensinge. Alsof ze echt geleefd hebben. Vogels met een ziel. Dromerig, loom op de rand van een waterbad of juist met scherpe blik, beschermend of doorgrondend. Vogels die reikhalzend naar de hemel staren. ‘Verlangen’ heet het werk. Iedere vogel is uniek. Grietje houdt van vogels. Het liefst maakt ze prehistorische exemplaren. Van keramiek, brons of van cortenstaal. Tip: een bezoek aan Havezate Mensinge laat zich mooi combineren met een bezoekje aan Museum Landskeuken Mensinge, een wandeling in ons landgoedbos om vervolgens te belanden op het heerlijke terras van Cuisinerie Mensinge.