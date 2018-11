Bladbakken: hier staan ze

NOORDENVELD – Nu de bladeren massaal van de bomen vallen is het harken geblazen. Veel bladeren belanden in de groene kliko. Maar dat is niet altijd de beste manier, vindt de gemeente Noordenveld. Het is goedkoper om blad apart in te zamelen. Vandaar dat er op verschillende plekken bladbakken zijn geplaatst. Via de link overzicht van locaties kom je erachter waar de bladbakken te vinden zijn. De locaties staan per dorp op straatnaam in alfabetische volgorde in de lijst. Niet in elke straat staat een bladbak, dus zoeken op straten in de buurt is handig.

Is de bladbak vol, hoef je niet te bellen met de gemeente. De bakken worden volgens een vast rooster geleegd. ? Ook mag je zelf een bladbak plaatsen. Geef dit dan wel even aan ons door via telefoonnummer 14 050. De bladbak wordt meegenomen in het vaste rooster.