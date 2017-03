‘Blauwen’ winnen Streektaolstried

NORG – In het kader van de dialectmaand werd vrijdag bij Zwaneveld in Norg opnieuw een ‘Streektaolstried’ gehouden. Ook nu gingen inwoners uit de gemeente Noordenveld de strijd aan en werden vragen gesteld over de gemeente, de streektaol, Drentse muziek en tal van andere onderwerpen. Na een heroische maar faire en vooral gezellige strijd bleken de ‘Langeloer Blauwen’ de meeste punten gescoord te hebben. De hoofdprijs, vooral eeuwige roem, viel ze ten deel. Het was overigens voor de tweede opeenvolgende keer dat dit team de wedstrijd won. Met deze activiteit is de dialectmaand zo goed als afgerond. De organisaties kunnen terugzien op een geslaagde maand waarin de Drentse taal centraal stond. Zo lazen tal van bekende Noordenvelders voor op scholen en bleken kinderen erg blij met het speciaal uitgebrachte magazine ‘Wiesneus’.