Bloeiende bloemen sieren Roder centrum

RODEN – Het is u vast al eens opgevallen: de prachtige, gekleurde bloembakken aan de lantarenpalen in hartje Roden. Bloemetjes die ondanks de hitte en de droogte nog gewoon prachtig in bloei staan. Neppers? Welnee. Een goede verzorging van een gespecialiseerd bedrijf die ook verantwoordelijk is voor het kweken bloemen. In opdracht van de Roder Zakenkring en de Stichting Ondernemers Noordenveld (SON), weet Bertjan Stadman van Cruwijn te vertellen. “De bloemen voor volgend jaar gaan in januari al in de kas. Daar worden ze helemaal opgekweekt. Het bedrijf regelt ook de watervoorziening. En het resultaat mag er zijn. Het doet gezellig aan. Bovendien werkt het goed via SON. Het systeem is tegen freeriders. Iedere winkel, óók de ketens, stoppen een vast bedrag per jaar in de pot van SON. Daarvan betalen we dit soort initiatieven.”