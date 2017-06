Bluesartiest Ralph de Jongh bij het Wapen van Drenthe

RODEN – Vrijdagavond staat hij in het Wapen van Drenthe: Ralph de Jongh, dé bluesartiest van Nederland. Ralph mag zich al twee keer winnaar van de Dutch Blues Challenge noemen, hij was twee keer met zijn band bij De Wereld Draait Door en hij speelde op Zwarte Cross. Jarenlang verzorgde hij als solo act het voorprogramma van Cuby & The Blizzards, Normaal en Waylon. Ralph en friends spelen vrijdag 23 juni vanaf 21:30 (in het TT Weekend) in het grand café van Het Wapen van Drenthe in Roden.

Een concert van Ralph de Jongh en zijn muzikale vrienden Nico Heilijger op bas en Marcel Woltof op drums staan garant voor een geweldig bluesfestijn. In 2004 werd Ralph opgepikt door Harry Muskee, die Ralph’s talent erkende. Hij werd geraakt door de muziek van Ralph. Muskee nam Ralph mee op tournee als voorprogramma van zijn Cuby & The Blizzards, waarmee hij een grote groep trouwe fans vergaarde. Vrijdagavond dus. Bij het Wapen. De entree is nog gratis ook.