Bob van der Velde, voorzitter Kv Sparta Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – “Eigenlijk ben ik zo deze functie ingerold. Je kent het wel. Ik heb vroeger zelf gekorfbald en dat zijn mijn kinderen vervolgens ook gaan doen. Bij Kv Sparta in Zevenhuizen dus. Dan ben je dus regelmatig op de club en vandaaruit ben ik gevraagd voor een bestuursfunctie. Ik ben een jaar penningmeester geweest toen de vorige voorzitter ermee ophield. Daarna heb ik een tijdje de voorzittersrol gecombineerd met het penningmeesterschap. Totdat er zich een nieuwe kandidaat aandiende voor de financiën, waarna ik door ben gegaan als voorzitter. Het zijn overigens allebei hele leuke functies, waarbij ik wel moet zeggen dat het voorzitterschap iets ‘breder’ is. Je probeert de organisatie van de club waar mogelijk te ondersteunen en mensen te stimuleren en te enthousiasmeren. Verder bestaat de functie natuurlijk uit het doorhakken van knopen. Het voorzitterschap van Kv Sparta is ook niet zo’n moeilijke taak. Dit is een geweldige club met leuke mensen. Het is altijd gezellig. Waar dat uit blijkt? Nou, jong en oud trekken hier vaak samen op en sporten samen. Er hangt een gemoedelijke sfeer op de club. Neem bijvoorbeeld het uitje naar Ameland. Dat wordt één keer in de twee jaar georganiseerd en is altijd een doorslaand succes. Ook hier trekken jong en oud samen op. Verder hebben we hier elk jaar een kampeerweekend in juni. Dat zijn van die dingen die deze club kenmerken. Ook sportief gaat het hier prima. Momenteel spelen we in de tweede klasse en daar hoort deze club ook thuis. Als we bovenin meestrijden doen we het gewoon goed en wie weet wat er misschien nog een keer mogelijk is als alles een seizoen lang meezit. Dit jaar zaten in dezelfde klasse als Kv Noordenveld en dat is super. Spelen tegen een club uit de eigen regio geeft net dat extra tintje aan een wedstrijd. Nee, het is echt prima zo. Wel is het zaak te zorgen dat Kv Sparta ook goed de toekomst in kan. Als we ons bestaansrecht willen houden dan moeten we de jeugd warm maken voor korfbal en voor Kv Sparta. Dat is nog best lastig, want er is veel keuze en je moet er vroeg bij. Zodra kinderen een keuze voor een sport gemaakt hebben ben je eigenlijk al te laat. In 2020 bestaat deze club precies 100 jaar. Als het aan mij ligt ben ik dan nog voorzitter, al weten we allemaal dat we nooit zeker kunnen zijn over wat de toekomst ons brengt.”