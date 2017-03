Boekenleggers Nel en Ida in de prijzen

RODEN – Daan Nijman organiseerde een ontwerpwedstrijd voor de Teken- en Schildergroep Roden. De opdracht was een boekenlegger met als thema ‘ lezen’ in de breedste zin van het woord te maken. Er kwamen liefst 32 inzendingen binnen en de jury had er een behoorlijke kluif aan. Uiteindelijk werd gekozen voor de ontwerpen van Nel de Groot – Kreeft (links, naast Daan Nijman) en Ida Kalma, omdat beiden het thema op verrassende wijze hadden verbeeld. De dames kregen als beloning een mooie bos bloemen en een stapel boekenleggers met hun eigen ontwerp erop. Alle inzendingen zijn nog tot vrijdag te bezichtigen bij Daan Nijman.