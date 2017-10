Boekenpraat

Morgen begint de Kinderboekenweek. Een hele speciale week voor alle kinderen, van piepjong tot al wat ouder. Maar ook voor ons! Een en al gezellige reuring in de winkel en lekker veel nieuwe titels.

Rond de Kinderboekenweek worden in Nederland prijzen uitgereikt. Inmiddels is bekend dat het Gouden Penseel dit jaar naar het boek Tangramkat van Martijn van der Linden gaat. Een Gouden Penseel is voor het best geïllustreerde boek door een Nederlandse illustrator. De winnaar van het Gulden Palet – het beste werk van een buitenlandse illustrator – is het boek Circusnacht van Mattias De Leeuw. De winnaar van de Gouden Griffel wordt vanavond tijdens het Kinderboekenbal bekendgemaakt. We zorgen voor een mooie stapel van de prijswinnende boeken in de winkel.

Het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar staat garant voor een flinke portie Griezelen met als motto Gruwelijk Eng. Onze aanrader is dan ook: De Griezels van Roald Dahl. Er zijn twee versies leverbaar; die met prachtige kleurrijke illustraties van Quentin Blake is onze favoriet. Dahl was volgens intimi niet altijd de aardigste schrijver, maar hij heeft ons veel prachtige verhalen nagelaten. Dit boek gaat over meneer en mevrouw Griezel. Ze vormen een heel bijzonder koppel. Ze doen er alles aan om elkaar het leven zuur te maken. Is het de één gelukt, dan grijpt de ander zijn kans om daar nog weer een schepje bovenop te doen. Wat een plezier hebben ze erin om elkaar dwars te zitten.

Omdat het onze favoriet is, hebben we ons hierdoor laten leiden bij het versieren van de winkel en bij het bedenken van activiteiten. We organiseren bijvoorbeeld drie wedstrijden:

De vogels zijn gevlogen. Zoek de 6 vogels in de winkel.

Wie maakt de vieste baard? Knip, plak en scheur.

Vergriezel je kleurplaat, wie maakt de mooiste? Knippen en plakken mag ook.

De baarden en vergriezelplaten kunnen in de winkel afgehaald worden. Door mee te doen, maak je kans op een van de mooie boekenpakketten. Op zaterdag 14 oktober, net voor de lezing van Mirjam Mous, maken we de prijswinnaars bekend.

Het Kinderboekenweekgeschenk krijg je – helemaal gratis, zoals dat hoort bij een geschenk – als je in de Kinderboekenweek voor tenminste 10 euro aan boeken koopt. Het is een heel tof verhaal met de titel Kattensoep. Dat klinkt eng, maar het is vooral een heel grappig boek, geschreven door Janneke Schotveld. Zij schreef ook de populaire reeks Superjuffie.

De Kinderboekenweek. Met leuke activiteiten. Onder andere een Verteltheater, Charlotte Dematons, van de Gele Ballon, voorlezen, een ruilmiddag, de grootste griezelkleurplaat en nog veel meer. Wij hebben er zin in!

www.daannijman.nl/activiteiten