Boekenpraat

Het was moeilijk kiezen deze keer. Ik ben gewoon ondersteboven van twéé boeken. Misschien moet ik maar gewoon gaan vertellen en gemakshalve de keus aan de lezer laten. U kent uw eigen smaak. Het gaat om twee uitersten, maar beide zijn ze het zeer waard om gelezen te worden. Het ene tragisch, het andere luguber. In hun soort zullen ze me lang bij blijven.

Het boek Sara en Liv breng ik onder de aandacht omdat het om een bijzonder tragisch verhaal gaat. Het laat me niet meer los. Het is het persoonlijke verhaal van Suzan Hilhorst. Ze verloor twee dochtertjes aan een nog onbekende stofwisselingsziekte. In haar debuut weet ze zo ontroerend de juiste toon aan te slaan, dat het niet alleen maar dramatisch is. Het heeft me geraakt; dat je zoiets mee maakt en dan toch nog een liefdevol en gelukkig leven kunt leiden. Sara en Liv is zeker niet een boek waar je blij van wordt. Het is wel een ontroerend verhaal dat je tot op het bot raakt. Duidelijk een verhaal dat verteld moest worden.

En dan nu leed van een heel andere orde. Ragdoll van Daniel Cole is een thriller en begint, zoals meer van zijn soort, met een lijk. Oké, denk je. Niets nieuws onder de zon. Maar dit is geen gewoon lijk. Het is stoffelijk overschot van zes mensen, en dan aan elkaar genaaid. Ja, echt! Er is een dodenlijst en de recherche zit bovenop de zaak. De moordenaar loopt echter steeds een stap of twee voor. De grote vraag is of de politie in staat is om de op handen zijnde moorden te voorkomen. Het boek leest als een trein, het verhaal is zeer luguber, spannend en verrassend.

Het is een aanrader voor de lezers van Samuel Bjork en Börljind. Moet ik niet vergeten erbij te vertellen dat dit boek prachtig uitgegeven is.

Met het bespreken van deze boeken wil ik geen keuzestress veroorzaken. En naast deze twee boeken liggen er in de winkel nog heel veel heerlijke verhalen, die gelezen willen worden. In bed, onder de appelboom, met de benen bungelend in het water, in de bus, in de wachtkamer, met een kop thee bij de hand. Waar en wanneer u wilt lezen? De keuze is alweer aan u.