RODEN – De Boekenweek 2017 vindt plaats van zaterdag 25 maart tot en met zondag 2 april met als thema ‘Verboden Vruchten’. De bibliotheek Roden viert deze Boekenweek op zondag 2 april vanaf 14.00 uur in de bibliotheek in Roden met een middagprogramma rondom de Drentstalige gedichtenbundel Minnezinne. Geschreven en vertolkt door Delia Bremer (FOTO) en Ria Westerhuis staan liefde en verlangen in het middelpunt. Naast gedichten is er ook ruimte voor oer-Hollandse spruitjes, de groene groentes voorgedragen door dichter Mischa van Huijstee (Smilde). Singer-songwriter Serge Eskamp zingt in het Achterhoeks en Engels over de liefde en de verboden vruchten. Zeker zijn van een plaats? U kunt reserveren via de bibliotheek in Roden: 088-0128245 of via info@bibliotheekroden.nl. Toegangskaarten kosten tien euro, leden van de bieb betalen 2,50 euro minder. Aanvang: 14.00 uur en de voorstelling is uitsluitend geschikt voor volwassenen.