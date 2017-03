Bord en beleefroute Terheijl

TERHEIJL – Wethouder Henk Kosters onthult woensdag 29 maart het bord ‘Uithof Terhelle’ op de kruising van de Schapenweg, Scheperij en Vagevuurselaan in Terheijl. De landschapsbiografie ‘Terheijl, een paradijs in de kop van Drenthe’ inspireerde zodanig dat er op dit moment samen met vrijwilligers aan een boek wordt gewerkt, er een wandelgids is gemaakt én Ulco Glimmerveen heeft geïnspireerd tot het maken van een vogelvlucht. De uithof is gevisualiseerd op basis van fantasie en kennis vanuit de landschapsbiografie en andere geschiedkundige feiten. Het bord met daarop de vogelvlucht laat zien hoe het kloosterleven in ‘Terhelle’ eruit zou kunnen hebben gezien. ‘Wij bieden na afloop van de onthulling de beleefroute ‘Op pad met de monniken van Terheijl’ aan. De routegids biedt een wandeling van ongeveer zeven kilometer door het gebied. Het laat Terheijl rond het jaar 1500 tot leven komen. Het is nauwelijks voor te stellen dat het hier een drukte van belang was met gravende monniken en lekenbroeders tussen stapels turf en klei. Ze waren afkomstig van het Cisterciënzer klooster Aduard, dat hier een uithof had’, laat Kosters weten.