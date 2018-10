Bos Hoveniers, specialisten in tuinontwerp, -aanleg én onderhoud

Mijn Zaak

‘Onze passie combineren met de wensen van de klant, dát is het doel’

Veel mensen zullen het beamen: niets fijners dan heerlijk genieten van je eigen tuin. Een fraaie, goed verzorgde tuin is immers een lust voor het oog en draagt bij aan je leefcomfort. Wil je ook graag een tuin die helemaal aansluit bij jouw wensen maar heb je geen idee hoe je dat aan moet pakken? Of wil je graag ontzorgd zijn van het onderhoud? Misschien droom je van een fraaie overkapping of veranda in je tuin waar je even kunt relaxen ook als het weer iets minder is? Of is je bestrating aan vervanging toe? Dan is het slim om contact op te nemen Bos Hoveniers in Peize. Het hoveniersbedrijf van Wouter Bos is namelijk gespecialiseerd in aanleg, (3D) ontwerp, onderhoud en houtbouw.

Om door een ringetje te halen, het hoveniersbedrijf aan de Aanleg in Peize. In alle opzichten. Een verzorgd pand met een professionele uitstraling, een apart kantoor om in 3D tuinen te ontwerpen, een wagenpark dat opvalt door brandschone de bussen. En niet in de laatste plaats de keurige medewerkers van Bos Hoveniers. Stuk voor stuk opgeleide vakmensen die weten hoe een tuin er bij hoort te staan. Een ding is snel duidelijk: Bos Hoveniers legt de lat hoog. Passie voor tuinen is de drijfveer van eigenaar Wouter Bos.

3D Ontwerp

“We groeien hard. Inmiddels zijn we met een team van vijf man, waaronder opgeleide hoveniers, een straatmaker en een timmerman die ook ingenieur is. Iemand die weet hoe je ruimtes het beste kunt benutten. We beschikken over meer dan 10 jaar ervaring in tuinen. Daarbij gaan we verder dan enkel het onderhoud. Ontwerpen is onze specialiteit. Na inventarisatie van de wensen van de klant maken we een 3D-ontwerp. Dankzij een speciaal ontwerpprogramma kunnen we ieder detail van de tuin in 3D laten zien. Een filmpje maken kan ook. Zo loop je virtueel door je eigen tuin. Het voordeel is dat je je een goed beeld kunt vormen van hoe je tuin eruit komt te zien omdat je het vanuit alle hoeken kunt bekijken. Bovendien kun je gemakkelijk iets wijzigen”, vertelt de bevlogen hovenier. “Hiermee willen we ons onderscheiden. Door onze stijl en passie te combineren met de tuinwensen van de klant gaan we voor het best mogelijke eindresultaat.”

Aanleg

Ook voor het aanleggen of renoveren van je tuin ben je aan het juiste adres bij Bos Hoveniers. “We zien een tuin als verlenging van je woonruimte. Een tuin moet bij het huis passen en voorzien zijn comfort. Het is belangrijk dat er in een tuin altijd iets te beleven valt. Niet dat er altijd iets moet bloeien, dat kan zelfs niet altijd, maar beplanting dat ook in de winter groen blijft kan veel plezier opleveren. Daar denken we graag over mee.” Dankzij het professionele machinepark is iedere tuin voor Bos toegankelijk. Bos Hoveniers regelt desgewenst het grondwerk (belangrijk, want geen goede ondergrond betekent verzakking of beplanting dat het niet doet, weet Wouter), beplanting, bestrating en maakt jouw droomveranda of tuinhuis. Wat je wensen ook zijn, Bos laat ze uitkomen. Ook prettig: je hebt één aanspreekpunt en niet te maken met voortdurende wisselende personen. De lijntjes zijn kort. Lange wachttijden zijn er niet en bovendien heb je snel een helder overzicht van de kosten in een op maat gemaakte offerte (die overigens in een keurige offertemap wordt afgeleverd). Alleen al daaraan zie je dat ze bij Bos Hoveniers nét een stapje verder gaan.

Tuinonderhoud

Je tuin laten onderhouden kan precies zoals jij dat prettig vindt: onderhoud op afspraak, alleen een voor- en najaarsbeurt óf planmatig onderhoud in de vorm van een jaarabonnement. “De klant bepaalt de frequentie. Wil je zelf iets doen: prima, wil je volledig ontzorgd worden, ook goed. Ons einddoel is een meer dan tevreden klant!”

Nieuwsgierig wat Bos Hoveniers voor jou kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact op! De Aanleg 2 Peize. Telefoon: 06- 234 915 59. E-mail: info@bos-hoveniers.nl. Website: www.bos-hoveniers.nl.