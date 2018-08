Bouw Cross SWG Norg vordert snel

NORG – Eind augustus staat de SWG Norg – in de volksmond beter bekend als de Cross van Norg – op het programma. In het weekend van 25 en 26 augustus zullen ruim driehonderd pony’s en paarden zich bij de manege en door de Langeloërduinen ophouden. Zij strijden dan om de prijs van de Noordelijk Kampioen SGW. Om 8:00 uur wordt er gestart met de dressuurproeven op het evenemententerrein bij de manege. Rond 10:00 uur zullen de eerste combinaties hun kunsten vertonen op het springparcours. Daarna zal de cross losbarsten, die wordt verreden in de Langeloërduinen.

De vrijwilligerscommissie is inmiddels druk bezig met het werven van de 120 vrijwilligers die iedere dag nodig zijn. Daarnaast is ook het secretariaat en de rekenkamer momenteel erg druk met het verwerken van de aanmeldingen, het vergaren van de juiste documenten en het maken van de startlijsten.

De bouw van het parcours ligt in handen van Jan Siegers. De Norger parcoursbouwer is al enekle maanden bezig om er weer een leuke en uitdagende cross van te maken. Hierbij staat veiligheid natuurlijk voorop.

Parcoursbouwer Jan Siegers legt uit dat hij houdt van hindernissen met een natuurlijke robuuste uitstraling. Dit omdat de hindernissen vaak al vroeg van tevoren in het bos staan en het volgens Siegers geen mooie aanblik is, als hier hindernissen met felle kleuren staan.