Bouw loods Volksvermaken vordert gestaag

Opzichter Cor: ‘we liggen op schema’

RODEN – Het had wat voeten in aarde, maar uiteindelijk vond Volksvermaken Roden de perfecte plek waar het een eigen loods kon gaan bouwen. Aan – zeg maar- het Oosteinde, een ideale plek. Toen die plek eenmaal gevonden was, er overeenstemming was bereikt met de gemeente over de grond en ook de financiering – crowdfunding en een lening bij de Rabobank- in orde was, kon het bouwen beginnen. Met spoed, want straks al zullen de eerste bouwgroepen er hun Rodermarktwagen gaan bouwen. Gebrek aan geschikte bouwlocaties noopte Volksvermaken tot actie. Er moest een eigen loods komen, anders was zelfs de continuïteit van de Parade in het geding gekomen. Weken geleden begonnen de Volksvermakers aan de klus, die ze voor het grootste deel dus zelf uitvoeren. Donderdag gingen de bouwers al de hoogte in en zijn de eerste contouren van de loods voor iedereen zichtbaar. ‘We liggen op schema’, liet bestuurslid Cor van der Steeg donderdagmorgen tevreden weten. Cor coördineert de bouw en is er bijkans dag en nacht. Hij nam daarvoor vrijaf bij de baas. ‘Dit moet gewoon even gebeuren. En we moeten gewoon opschieten omdat er straks gebouwd moet worden’, zei Cor, alsof vrij nemen van je werk om vrijwilligerswerk te doen de normaalste zaak van de wereld is. Voor Cor wel dus. Donderdagmorgen ging men de lucht in. ‘We staan nu te wachten op de Volksvermaken vlag’, lachte Cor, die verwacht dat de loods begin mei klaar zal zijn. ‘Het loopt allemaal volgens schema. We hebben hulp genoeg. Het bestuur doet veel en ook andere mensen steken de handen uit de mouwen. Mooi om te zien.’ Donderdagmorgen werd Cor geassisteerd door Henk Komduur. Geen bestuurslid, wel aan Volksvermaken verbonden via het bestuur van de stichting van de kinderboerderij. En zo zijn er meer mensen die helpen. ‘Het moet je ook liggen natuurlijk. Op dit moment kun je als je geen verstand hebt van bouwen niet heel veel betekenen. Straks wel weer, als we de boel ‘dicht gaan zetten’. Maar goed, er is altijd wel wat te doen.’ Bestuurslid Rik van der Es bijvoorbeeld, werkt ook mee. Arm in het gips of niet. ‘Hij verzorgt de catering’, liet Cor weten. En wie Volksvermaken kent die weet dat dit één van de belangrijkste taken is. ‘Deze plek is ideaal. Zeker ook straks als men wagens gaat bouwen. Hier komt al niet veel verkeer langs, in de avonduren al helemaal niet. Heb je dus ook geen gedonder met parkeren of andere overlast. Perfect zo. Ik geloof dat er in eerste instantie drie bouwgroepen aan de slag gaan hier. Dat moet zeker kunnen, al had ik persoonlijk graag gezien dat we de loods iets breder hadden mogen bouwen. Maar goed, het is al heel snel weer te klein’, zegt Cor. De loods zal dus in eerste instantie gebruikt worden om paradewagens te bouwen, in de zogenaamde loze maanden denkt Volksvermaken er aan ruimtes te verhuren voor bijvoorbeeld caravanopslag.