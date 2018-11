Bouw Oosterveld en Peize-Zuid vertraagd

NORG/PEIZE – Dat niet iedereen blij is met de aanleg van de nieuwe Norger wijk Oosterveld (foto) moge inmiddels duidelijk zijn. Op het bestemmingsplan van de gemeente Noordenveld werd bezwaar aangetekend, wat inmiddels is verlegd door het college. Wethouder Henk Kosters calculeert een hoger beroep bij de Raad van State al in. Maar onlangs is er ook bezwaar gemaakt op de vergunningen van de eerste twee particuliere partijen die een woning willen bouwen op het Oosterveld.

Het bezwaar op de vergunningen zag wethouder Henk Kosters niet aankomen. ‘Wij dachten dat de bezwaarmakers alleen op het bestemmingsplan een zienswijze zouden indienen. Dit is een domper voor de mensen die hoopten binnenkort aan de slag te kunnen op het Oosterveld’, aldus Kosters, die het bezwaar een ‘herhaling van zetten noemt’.

De gemeente verwacht dat tegenstanders van de bouwplannen op het Oosterveld binnenkort in beroep gaan bij de Raad van State over het bestemmingsplan. ‘De Raad van State heeft dan een half jaar om hier uitspraak over te doen’, zegt Kosters. ‘Ik verwacht dat wij komend jaar kunnen beginnen met bouwen. Het uitwerkingsplan van de zeventig woningen die door Actium en Heijmans worden gebouwd, is in het college besproken. Hier zijn ook al bezwaren op, maar dat was te verwachten.’

Jan Stroetinga, één van de betrokken Norgers die zich al jaren hard maakt voor de bouw op het Oosterveld, is niet blij met de bezwaarmakers. In een open brief naar Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000, liet hij weten dat de bezwaren het project Oosterveld veel geld heeft gekost. ‘Tevens bewijst u, als u bezwaar blijft maken, het verenigingsleven, de Zakenkring en de Belangenvereniging een slechte dienst’, aldus Stroetinga, die de hoopt uitspreekt dat er snel gebouwd kan worden aan het Oosterveld.

Peize-Zuid

Ook de nieuwbouwplannen van Peize-Zuid hebben averij opgelopen. Dat heeft vooral te maken met het uitvoerige overleg met meerdere partijen. ‘We willen samen met de betrokkenen tot een goed plan komen. Er zijn drie werkgroepen opgezet, die naar verschillende onderdelen van het plan kijken’, zegt Kosters. Ook worden er Quick Scans uitgevoerd om de gevolgen voor bepaalde dieren te onderzoeken en zal er archeologisch onderzoek plaatsvinden.

In totaal gaat het om minimaal 150 woningen op Peize-Zuid. Allereerst moet er gebouwd worden vanaf ‘De Pol-zijde’. Daar gaat het om zo’n veertig woningen. De gemeenteraad van Noordenveld riep het college op om snel bezig te gaan met de woningbouw in Norg en Peize. ‘Ik snap die oproep’, zegt Kosters. ‘We willen graag versnellen, maar het is ingewikkeld.’ Wethouder Kosters gaf aan dat de gemeente Noordenveld wellicht eerder had moeten beginnen met de plannen voor woningbouw. ‘We hebben misschien als gemeente te weinig voorgesorteerd op woningbouw’, stelde hij.