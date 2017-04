Bouw zondag je eigen ruimteschip bij Speelgoedmuseum Kinderwereld

RODEN – Je eigen ruimteschip of robot bouwen? Dat kan, en wel op zondag 30 april tussen 13 en 16 uur in Speelgoedmuseum Kinderwereld. Met een glas gratis limonade binnen handbereik kunnen kinderen tot en met 12 jaar futuristisch knutselen in het museumcafé. Onder begeleiding van museummedewerkers kunnen kinderen van allerlei materialen robots en ruimteschepen maken. Het museum is al om 11 uur open waardoor er eerst inspiratie opgedaan kan worden in de tentoonstelling LEGO® Star Warriors, de kracht van het bouwen. Er gelden normale entreeprijzen, inclusief activiteit en gratis limonade voor de kinderen. Meer informatie vind je op www.museumkinderwereld.nl. Brink 31, Roden. Tel.: 050 5018851.