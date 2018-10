Bouwe de Vries, bestuurslid Tourist Information Marum

‘Tourist Information Marum (voorheen VVV Marum) is een stichting voor ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente Marum. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor fietstochten en organiseren ieder jaar de wandel- en fiet4daagse in Marum. Daarnaast zijn we in januari altijd verantwoordelijk voor de winterwandeltocht. We hebben ook nog een folderpost in de Kruisweg te Marum.

Aangezien wij een stichting zijn, doen wij alles met vrijwilligers. En juist die hebben wij momenteel hard nodig. Voor het organiseren van al die mooie evenementen, zijn namelijk extra handjes nodig. We zijn dus op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die zich zo heel af en toe een paar uurtjes voor ons willen inzetten.

Zelf ben ik verantwoordelijk voor de fietstochten en draag ik zorg voor de winterwandeltocht. Daar heb ik veel plezier en het kost uiteindelijk niet superveel tijd. We zijn op zoek naar vrijwilligers die als verkeersregelaar kunnen dienen, maar ook voor het uitpijlen van routes, het bemannen van controleposten en het uitdelen van chocolademelk tijdens de winterwandeltocht.

In totaal kunnen we ongeveer vijf vrijwilligers gebruiken. Meer is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Eenieder die het leuk vindt om activiteiten te coördineren en zowel een denker als doener is, kunnen wij goed gebruiken. Het bestuur vergadert één keer per maand in de Kruisweg. Het gaat hierbij om enkele uren per maand en uiteraard is dat in samenspraak. Dat geldt ook voor de andere vrijwilligers: alles gaat in goed overleg.

De laatste jaren zie je het vrijwilligerswerk iets afnemen. Tijdens de wandel- en fietsvierdaagse hebben we al pogingen ondernomen om meer vrijwilligers te werven. We zijn toe aan nieuwe krachten, want zonder vrijwilligers draait een organisatie niet. Zoals al eerder aangegeven, doen wij alles in overleg. We kunnen immers niet in de agenda van vrijwilligers kijken. Alles gaat bij ons in samenspraak zodat vrijwilligerswerk ook leuk blijft.

Mensen die geïnteresseerd zijn in een rol als vrijwilliger of bestuurslid, kunnen contact opnement met Janneke van der Harst (0594 642391) of met mij (06 10515033). Mailen kan ook: info@touristinformation.nl.’