Bouwgroep Altena absolute winnaar 54e Rodermarktparade

RODEN -Bouwgroep Altena heeft De 1e én de ereprijs in de wacht gesleept. De fanatieke bouwers zijn opnieuw uitgeroepen tot absolute winnaar.Altena wilde iets anders dan een hedendaags iets, want vroeger waren er ook genoeg evenementen,zo verklaarden zij de keuze voor geschiedenis en zo kwamen ze op de ‘Romeinse Spelen’ met gladiatoren en wagenrennen.’ En dat kon rekenen op lof van de jury. De 1e prijs voor de scholen gaat naar CBS de Parel, de 2e is voor de Poolster en cbs de Hoeksteen ging naar huis met de 3e prijs. Cre-Active pakte de 2e plek bij de bouwgroepen en de 3e was voor de fanatieke bouwers van Nietap-Terheyl. De Publieksprijs is voor de Poolster, de Originaliteitsprijs voor Goed Excuus en de Originaliteitsprijs is voor de Tandem.De Entertainmentsprijs Reclamecaravaan is voor Zeller USA Cars. Dinsdag een uitgebreid verslag in de Krant.