RODEN – De bouwgroep van OBS de Marke is op zoek naar een bouwlocatie om te werken aan de wagen voor de Rodermarktparade. De loods van Volksvermaken is vol en de locatie die zij allereerst voor ogen hadden, is niet beschikbaar.

Wanneer iemand een geschikte locatie weet, kan diegene contact opnemen met Sia Geersing (06 29363003). In totaal heeft Volksvermaken Roden achttien aanmeldingen gekregen voor de Rodermarktparade in september. Momenteel worden de onderwerpen doorgesproken.