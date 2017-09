RODEN – Terug van weggeweest: Bouwgroep Nietap-Terheyl is dé grote winnaar van de Rodermarktparade. Geïnspireerd door muziek van wereldberoemde films bouwden de Nietapsters en Terheylsters deze prachtige wagen! Bij de scholen sleepte de Poolster –voor de tweede keer op rij- met hun Wildlandswagen de eerste prijs in de wacht. De parade trok ruim 50.000 bezoekers naar het zonovergoten Roden. Elders in de krant een uitgebreid verslag in woord én beeld.