Brandweerploeg Norg is kampioen van Drenthe

NORG – De brandweerploeg van Norg is afgelopen zaterdag opnieuw kampioen van Drenthe geworden tijdens de provinciale ronde van de Vaardigheidstoetsen. Ook vorig jaar wisten de Norgers al beslag te leggen op de eerste plaats en miste men in ene later stadium zelfs op een haar na de landelijke finale. Bij Vaardigheidstoetsen wordt een incident zo realistisch mogelijk in scene gezet. Deelnemende ploegen krijgen om beurt te maken met hetzelfde incident en aan het eind van de dag wordt beoordeeld welke ploeg de beste inzet had. De ploeg van Norg bestond uit bevelvoerder Lukas Harmsen, chauffeur Ruud Wortelboer en de manschappen Kevin Harmsen, Klaas Postmus, Remko Nieboer en Arjan Hoven. In Meppel was (zogenaamd dus) brand bij een timmerbedrijf. De post Meppel was met een voertuig ter plaatse om de brand te bestrijden, maar omdat de gasfles van de heftruck ontplofte, raakten twee manschappen ingesloten. Ook was een timmerman vermist. De vuurhaard had inmiddels ook een doorslag gevonden naar zolder waardoor er brand was op twee bouwlagen. De tien deelnemende ploegen werden ingezet ter ondersteuning, de vermiste manschappen en timmerman moesten worden opgespoord en nadat de vuurhaarden waren afgeblust konden deze worden gered. Daarbij werd men nauwlettend in de gaten gehouden door juryleden. Er werd beoordeeld op zaken als vakbekwaamheid veiligheid, samenwerking, behandeling van slachtsoffers en daadkracht. De volgende ronde vindt plaats op 20 mei in Hoogezand. In Meppel namen ook de posten Roden en Veenhuizen deel. Zij werden zesde en vijfde.