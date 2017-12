OOSTWOLD – John de Hoop is per direct opgestapt als trainer van Pelikaan S. Als reden zegt De Hoop dat er een ‘meningsverschil’ is met het bestuur. John de Hoop is de opvolger van de al eerder vertrokken Kurt Elshot. Aan de sportieve prestaties ligt het niet. De ambitieuze ploeg uit Oostwolde staat bovenaan de tweede klasse en mag in ieder geval de nacompetitie in, op weg naar de ultieme droom: eerste klasse.