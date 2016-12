Briljante avond met ‘De Briljantjes’ in kerstsfeer

NIEUW RODEN – Gezelligheid troef in het dorpshuis in Nieuw Roden, donderdagavond. Daar vond toen de inmiddels traditionele Kerst Zing-Inn plaats, een avond waarin gewoon heerlijk gezongen kon worden. Meegezongen vooral, want De Briljantjes brachten die overbekende kerstliederen en andere evergreens op de hun bekende en enthousiaste wijze ten gehore. Liedjes die echt iedereen kent, of tenminste herkent. Behalve De Briljantjes was ook Burlesco van de partij. Kortom: een geweldige avond in Nij Roon.