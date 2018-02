DE WILP – Afgelopen zaterdag 17 februari hebben Noa Verschut en Milena Lipinska, beiden uit De Wilp, samen met hun partner Anouk Douma uit Groningen een bronzen medaille veroverd op het Provinciaal Kampioenschap Acrogym in Groningen. Zij hebben zich hiermee geplaatst voor de districtskampioenschappen die in maart worden gehouden in Scheemda. Het trio traint bij GVAV-Rapiditas in Groningen. (Foto: Mark Verschut)