‘Bronzen Nelli’ voor Kosheen Miran

LEEK – Zaterdag werd voor de 20e keer de Nelli Cooman Games gehouden in Stadskanaal. 303 deelnemers hebben deze dag gestreden voor een titel op verschillende atletiek onderdelen. Diverse persoonlijke records werden verbroken en nieuwe / verbeterde vermeldingen gevestigd op de nationale ranglijsten en zelfs een paar prestaties waren goed voor een vermelding op de allertijden ranglijst atletiek. Kosheen Miran uit Leek, atleet van Groningen Atletiek. mocht deze dag uit handen van Nelli Coooman de “bronzen Nelli” in ontvangst nemen. Dit beeldje werd uitgereikt aan twee atleten (jongen en meisje) met uitmuntende prestaties en sportieve houding tegenover mede-atleten en vrijwilligers. Kosheen Miran kreeg deze aanmoedigingsprijs voor zijn fantastische tijd op de 100 meter sprint (11.30sec.) en zijn super afstand bij het verspringen (6.12m met flinke tegenwind). Met de 100 meter sprint heeft hij zich als jongen junior C als 4e geplaatst op de nationale ranglijsten en 16e op de allertijden ranglijst. Met het verspringen heeft hij zich opgewerkt naar de 4e plaats op de nationale ranglijst.