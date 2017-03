Brood in de strijd tegen kanker

RODEN – Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld nam donderdagmiddag in het gemeentehuis in Roden een kiembrood in ontvangst. Het brood werd aangeboden door Bas van Esch van de gelijknamige bakkerij. Smid is ambassadeur van de SamenLoop voor Hoop, een 24 uur durende wandelestafette voor KWF Kankerbestrijding die op 17 en 18 juni plaats zal vinden in Norg. Bakkerij Van Esch steunt zo KWF Kankerbestrijding. Een deel van de opbrengst – vijftig eurocent per verkocht kiembrood- gaat namelijk naar de SamenLoop voor Hoop.