Broodjes bakken op de stempelpost van Alteveer

ALTEVEER – Is een stempelpost doorgaans een punt waar je even rap een stempel scoort om daarna heel snel door te sjezen, hoe anders is dat bij de posten van de Fiets4Daagse van Norg. Dat zijn –heel hip- allemaal ‘beleefposten’. Zo ook die van ijsbaanvereniging RAS in Alteveer. Daar hoefde je dit keer niet je ijzers onder te knopen maar konden fietsers hun eigen broodje bakken boven het kampvuur. Geheel in het thema van de fiets4Daagse: van Molen tot Brood. Met deeg aan een stok zaten tientallen kinderen kont aan kont rond het vuur. Om daarna met een stempel op zak en brood in de buik de tocht te vervolgen. Een megasucces, volgens Abel Mulder die uiteraard ook op ‘zijn’ ijsbaan aanwezig was.